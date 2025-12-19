ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР изказва съболезнования на семейството на българина, загинал в затвор в САЩ
Чрез Генералното консулство на Република България в Чикаго МВнР оказва съдействие на близките и е в постоянен контакт с американските компетентни органи.
Министерството разчита на разследващите органи в страната относно случая и ще продължи да следи развитието му с цел защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина.
