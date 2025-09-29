Новини
МВнР издаде предупреждение за българите във Франция
Автор: Лора Димитрова 17:59
©
МВнР уведомява, че за 2 октомври 2025 г. е насрочена национална стачка във Френската република. Очаква се да бъдат засегнати най-вече общественият транспорт в Париж и региона Ил-дьо-Франс и влаковете в цялата страна. На посочената дата метрото в столицата ще функционира само в часовите интервали от 6:30 ч. до 10:00 ч. и от 16:30 ч. до 19:30 ч. Възможно е да бъдат затворени или да работят ограничено институции от публичния сектор и училища.  

МВнР препоръчва на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно във Франция, да се информират за транспортната обстановка в страната в реално време чрез приложенията "Bonjour RATP“ и "SNCF Connect“ и при възможност да предвидят алтернативни начини за придвижване.

При необходимост от съдействие българските граждани във Френската република могат да се обръщат към българските дипломатическите и консулските представителства в страната:

Посолството на Република България в Париж на тел.: ‪+33 1 45 51 85 90 и дежурен телефон в извънработно време: ‪+33 /0/ 621 849 515, както и на електронен адрес: consul@ambbulgarie.fr.

 

Генералното консулство на Република България в Лион на следните телефонни номера: ‪+33 4 27 02 95 25, ‪+33 4 27 02 95 26 и дежурен телефон в извънработно време: +33 6 33 90 50 35, както и на електронен адрес: Lyon@mfa.bg.

Съдействие при бедствени ситуации може да бъде заявено от български граждани денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": ‪+359 2 948 24 04; ‪+359 2 971 38 56, ‪+359 893 339 616 или на електронен адрес: crisis@mfa.bg.

Препоръчваме на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…" на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/france.

Горното ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.






