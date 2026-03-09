По данни на Ситуационния център на МВнР към 9:30 часа на 9 март 2026 г., в рамките на операцията, съдействие е оказано и продължава да се оказва на над 2600 български граждани, които са напуснали държавите от региона на Близкия изток и Иран, съобщиха от ведомството.За Обединените арабски емирства:С полети, организирани от Кризисния щаб от МВнР и Министерство на туризма - 1258;С туроператори – 876.За всички полети, организирани от правителството или частни компании, е оказано съдействие от Генералното консулство на Република България в Дубай на място.До ОАЕ бяха осъществени общо 6 полета, организирани от правителството (Министерството на външните работи и Министерството на туризма със съдействието на Министерството на транспорта).Полет на "Държавен авиационен оператор“ от Абу Даби с 85 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР)Специален полет на авиокомпания "Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР)Специален полет на България еър от Дубай със 180 души на борда на 05.03.2026 г. (организиран от МВнР).Специален полет на авиокомпания "Гъливер“ от Дубай с 326 души на борда на 07.03.2026 г. (организиран от МВнР)Специален полет от Дубай с 220 души на 07.03.2026 г. (със съдействието на Министерството на туризма)Специален полет със 121 души на 8.03.2026 г. (със съдействието на Министерството на туризма)Частни компании осъществиха за тяхна сметка от ОАЕ до България общо пет полета: на "Бохемия“ за 174 души; на България еър за 180 души; три полета на Fly Dubai със по 174 души на борда.По информация на Генералното консулство на Република България в Дубай, към момента летищата там са отворени и оперират поне три големи чуждестранни авиопревозвача.За Катар, Кувейт, Бахрейн и Саудитска Арабия:Тече активна подготовка за извеждане на българските граждани по сухопътни маршрути от Катар, Кувейт и Бахрейн, в три лъча към Саудитска Арабия. За 10 март се планира специален полет, с капацитет от 180 места, от Рияд до София.До момента МВнР организира евакуация на общо 49 български граждани от Катар, Бахрейн и Саудитска Арабия:Днес (9 март) рано сутринта с полет на партньорска държава от Доха в Атина пристигнаха 15 български граждани;21 души (14 от Бахрейн; 6 от Саудитска Арабия и 1 от Катар) са изведени с полет на Австрия от Риад до Виена по линия на механизма за сътрудничество в ЕС;13 души бяха евакуирани с полет от Рияд до Будапеща, организиран от Унгария.За Израел:Със съдействието на Посолството в Тел Авив от Израел до момента са изведени 18 краткосрочно пребиваващи български граждани по сухопътни маршрути.Считано от 8 март 2026 г., започна поетапно отваряне на въздушното пространство за изходящи търговски полети, при определени условия. Засега полети до различни дестинации от летище Бен Гурион в Тел Авив ще изпълняват само израелски авиокомпании (El Al, Israir, Arkia и др). Израелските власти въвеждат ограничение за максимум 100 пътници на полет.За Ливан:Внимателно анализираме развитието на обстановката в Ливан, и имаме готовност за предприемане на съответните мерки. До момента 35 български граждани са се обърнали към Посолството в Бейрут, като им е предоставена информация и препоръки относно възможностите за напускане на Ливан, включително с все още наличните граждански полети.За Иран:Съставът на Посолството на България в Техеран (общо: 10 човека - 6 души служители/4 членове на семейства) бе евакуиран по сухопътен маршрут до Баку. 8 души от евакуираните вече се прибраха в България.Посолството в Багдад оказа кризисно съдействие на българка гражданка, която бе изведена от Иран през сухопътен маршрут.За Оман:На 5 март с полет на България еър от гр. Салала на 1 000 км от столицата Мускат) до София се завърнаха 111 български граждани от Оман. Други 7 души напуснаха Оман със съдействието на МВнР по индивидуални маршрути.За Йордания:Общо 130 български туристи на туроператорски агенции получиха съдействие от Посолството на България.За Ирак:Евакуирани са общо 20 българи сухопътно през границата с Турция или Йордания (към момента няма български граждани за евакуация от Ирак).