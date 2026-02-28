ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Силно сме обезпокоени от военната ескалация в региона, основен приоритет ни е сигурността на българските граждани
ФОКУС публикува, без редакторска намеса, становището на българското министерство:
Днес САЩ и Израел започнаха пълномащабни военни действия срещу режима в Иран.
България нееднократно е изразявала своята позиция на безпокойство относно ядрената програма на Иран, както и ракетна програма на Техеран, чийто обсег би достигнал и Европа. Многократно сме изразявали и тревога за деструктивната роля на Иран в региона. Именно в този контекст сме силно обезпокоени от военната ескалация в региона. Наш основен приоритет е сигурността на българските граждани. В коордниация с нашите партньори пристъпихме към обмяна на мнения и информация относно рисковете за европейските граждани, с приоритет на тези на Република България. В МВнР е сформиран кризисен щаб.
Министерството на външните работи продължава да следи внимателно ситуацията, като приканваме намиращите се в региона сънародници да поддържат контакт с българските дипломатически и консулски представителства и да се регистрират в рубриката "Пътувам за, използвайки бутона "Пътувам за“ в горния десен ъгъл на следната уебстраница: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo.
