МВнР: Сформиран е Кризисен щаб по повод военната ескалация между Израел и Иран
От ведмоството призовават българските граждани в региона да запазят спокойствие и да проявяват бдителност, да останат по домовете си и стриктно да се придържат към указанията на местните власти, както и да следят съобщенията на интернет-страниците на българските посолства и на МВнР.
МВнР призовава още българските граждани в Израел стриктно да изпълняват указанията на местните власти при тревога и при призиви за ползване на укрития при евентуални ответни удари срещу страната.
Съласно указания на Министреството на външните работи, служителите в българските дипломатически мисии в региона и техните семейства спазват всички необходими мерки за безопасност.
