ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Няма данни за загинали българи при инцидента в Швейцария
© euronews
Швейцарските власти не предоставят допълнителни подробности. Обявена е извънредна ситуация в кантон Вале.
Посолството на Република България в Берн следи ситуацията и е готово да окаже съдействие.
Още по темата
Още от категорията
/
Ето колко ще взимат управителят и подуправителите на БНБ през 2026 г.. Няма шанс да се откажат заради поста на служебен премиер
13:40
Външно министерство: Българската писменост е всеки ден в портфейлите на над 300 млн. европейци
13:19
"Пирогов": 15- годишно дете от Гоце Делчев е прието с травма на лицето и лявото око от пиротехника
10:27
Атанас Зафиров: Нека през новата година да започнем градежа на тази България, която искаме да видим
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.