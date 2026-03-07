ЗАРЕЖДАНЕ...
МВнР: Настоятелно препоръчваме да се избягват каквито и да е пътувания до Ливан
©
Приканваме намиращите се в Ливан български граждани да напуснат своевременно страната като се възползват от всички налични безопасни към този момент възможности.
При необходимост от съдействие, българските граждани в Ливанската република, могат да се обръщат към българското дипломатическо представителство в Бейрут, на следния номер: +961 5 453 658, както и на телефонни номера за неотложни случаи в извънработно време: +961 81 302 552; +961 76 697 766.
Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Консулската служба към Посолството:Consular.Beirut@mfa.bg
Сигнали и молби за съдействие при бедствени ситуации на български граждани се приемат денонощно и на телефонните линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56 или на имейл: crisis@mfa.bg.
Още по темата
/
Има надежда сънародниците ни да кацнат във Варна: Международните летища в Дубай частично възобновиха дейността си
11:28
Ще кацнат ли във Варна сънородниците ни: Спряха всички полети от и до Дубай до второ нареждане
10:55
Атанас Атанасов: Политическите сили трябва да решим – имаме ли място под този "ядрен чадър", имаме ли интерес
09:33
Станислав Бачев: България трябва да внимава как действа. За Европа предстоят лоши дни във всяка една сфера
07:12
Румен Петков: Премиерът и трима министри са знаели, че ще има удар и животът на хиляди наши сънародници ще бъде застрашен
07:11
Още от категорията
/
Бойко Борисов за служебния кабинет: Тези хора са толкова забавни - ако не беше трагично, щеше да е смешно
10:42
КТ "Подкрепа" поиска от президента да наложи вето на промените в КСО – откриват рискове за пенсионната система
08:01
Близо 250 хил. са безплатните винетки у нас. Те са пряко свързани с издадени ТЕЛК решения и ни струват над 12 млн. евро на година
07:32
Можете да проверите дали сте в списъците на лицата, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции в изборите
06.03
Румен Петков за назначаването на охрана на Теодора Георгиева: Нечувана подигравка! Това е грозна злоупотреба с власт
06.03
Безлов: България трябва внимателно да анализира предложението, свързано с разширяване на френския ядрен чадър в Европа
06.03
Делян Пеевски: Сезирам прокуратурата за Теодора Георгиева - това е активно мероприятие на ПП-ДБ
06.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.