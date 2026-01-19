Дълбоко опечалени сме от трагичната железопътна катастрофа в Южна Испания, която доведе до многобройни човешки жертви. Това заявиха от МВнР на Република България в платформата Х."Изказваме искрени съболезнования на семействата и приятелите на загиналите. Надяваме се на бързо възстановяване на ранените. Мислите и молитвите ни са с испанския народ", казаха още Външно.припомня, че испанският премиер обяви тридневен национален траур в страната. Във влаковата катастрофа край Адамус Кордоба загинаха 39 души, а други 150 бяха ранени.припомня, че според испанския министър на транспорта Оскар Пуенте, катастрофата е станала на участък, който е бил напълно реновиран миналия май след големи инвестиции.