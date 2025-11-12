Ужасени и натъжени сме от смъртоносния терористичен акт в Исламабад вчера. България осъжда тероризма във всичките му форми. Нашите мисли са с опечалените семейства, като изразяваме пожелания за бързо възстановяване на всички ранени.Това се казва в позиция на Министерството на външните ни работи, публикувано в социалната мрежа Х."Фокус" припомня, че вчера кола бомба експлодира пред окръжния съд в пакистанската столица Исламабад. При инцидента загинаха десетки, много са и ранените.