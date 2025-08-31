ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВР с първи коментар след твръденията на турските медии, че мъж е починал, защото турска линейка не е била допусната от българските власти
По-късно пациентът е транспортиран с българска линейка до болницата в Свиленград, но въпреки оказаната медицинска помощ е починал. Случаят предизвика силен отзвук сред гурбетчиите, които обвиняват бюрократичните пречки в спешната помощ, че костват човешки животи, отбелязват турските издания.
Позиция на МВР:
Към момента няма данни за извършени неправомерни действия или забавяне в работата на служители на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) във връзка с комуникацията или други служебни отношения с турските гранични или здравни власти. Въпреки това директорът на ГДГП старши комисар Антон Златанов е наредил да бъде извършена съответната вътрешна проверка по случая.
По информация на NOVA на турския пункт имало линейка, която била поканена да влезе на наша територия, но те поискали пациентът да бъде транспортиран до тях и не влезли.
От ЦСМП - Хасково казаха, че пристигналите медици са констатирали смъртта на мъжа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
11 лева такаса за посещение при личния лекар?
18:38 / 29.08.2025
Пожарът в Рила е засегнал между 60 и 70 дка борова гора
10:39 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: