|МВР с проверки по пътищата: Само за ден хванаха 38 пияни и 12 дрогирани
Извършен е контрол на 17 568 водачи и пътници. Съставени са 4448 фиша и 748 акта за установени административни нарушения.
Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.
В рамките на изминалия ден са установени общо 38 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 21 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 12, няма отказали тестване.
