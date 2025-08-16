Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МВР с проверки по пътищата: Само за ден хванаха 38 пияни и 12 дрогирани
Автор: Десислава Томева 14:01Коментари (0)97
©
15 254 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от Министерство на вътрешните работи.

Извършен е контрол на 17 568 водачи и пътници. Съставени са 4448 фиша и 748 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 38 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 21 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 17 -  с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.  Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 12, няма отказали тестване.

Още по темата: общо новини по темата: 216
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
12.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
В кома са майката и 4-годишното й дете, които бяха пометени от АТВ в Слънчев бряг
20:56 / 14.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
Вече няма да ни искат диплома за завършено образование при сключване на трудов договор
19:28 / 14.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
11:58 / 15.08.2025
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
Явор Куюмджиев: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:06 / 14.08.2025
Пожарът в Пирин е локализиран
Пожарът в Пирин е локализиран
13:13 / 14.08.2025
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
Какъв е този биоетанол, който сложи табелите "няма гориво" по бензиностанциите у нас?
14:29 / 14.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Бюджет 2025
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: