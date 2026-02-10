Министерство на вътрешните работи коментира пред bTV информацията за четири джипа, които нa 1 февруари привечер са се движели към хижа "Петрохан“, където намериха телата на трима от рейнджърите, част от "Национална агенция за контрол на защитените територии".Милена Малинова, позната на един от загиналите - Ивайло Иванов, разказа: "Направи ми впечатление, че два джипа минаха много бързо. След това минаха още два. Много ме е яд сега, че не им обърнах внимание“.От ГД "Национална полиция“ посочват, че на отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера и уточняват:"Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13:50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието.Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата“.От там допълват, че служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.