ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикват
Притеснителни са и данните за катастрофи с участието на деца. За 6 месеца 10 деца са пострадали, карайки мотоциклет. Още толкова - шофирайки лек автомобил. От тях 3 са били под 14-годишна възраст.
На 19 август в Шумен 14-годишен беше хванат зад волана след употреба на алкохол. Младежът не носи наказателна отговорност за шофиране, без да има нужните документи. Носи отговорност обаче за употребата на алкохол, уточниха за bTV от полицията.
"Това е престъпление. В този случай НК казва, че наказателно отговорни са хората, навършили 14-годишна възраст. Нашият случай е точно такъв“, каза Мария Ботева от "Пътна полиция“.
2 санкции са предвидени и за собственика на колата, в случая - бащата. "300 лева глоба по отношение на собственика, който е допуснал неправоспособерн водач да управлява. Размерът на санкцията е същата и по отношение на това, ако собственикът допусне превозното средство да се управлява от водач, употребил алкохол“, допълни тя.
Това далеч не е първият случай на непълнолетни зад волана. В началото на лятото – 14-годишен от село Кирчево взима тайно колата на майка си и блъска 58-годишен мъж. 13-годишен от Ботевград пък блъска паркирани коли след гонка с полицията.
Какви са санкциите за малолетните, отговаря адвокат Илия Тодоров: Малолетните под 14 г. не носят наказателна отговорност.
Непълнолетните носят наказателна отговорност, но трябва да се докаже, че са знаели какво правят. Прави се доклад от инспектор от Детска педагогическа стая, може да се назначи психиатрична експертиза в по-голямата част от практиката непълнолетните биват осъдени – предвидените наказания са по-леки, по-рядко се стига до лишаване на свобода“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 952
|предишна страница [ 1/159 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: