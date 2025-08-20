Новини
МВР с данни за децата зад волана и катастрофите, които предизвикват
Автор: Десислава Томева 20:16
©
Отново безразсъдно и опасно шофиране. Хиляди са заловените без шофьорска книжка зад волана, алармират от МВР. За изминалите 7 месеца на годината, от януари до края на юли, установените неправоспособни водачи са над 4500. В статистиката на МВР влизат и непълнолетни.

Притеснителни са и данните за катастрофи с участието на деца. За 6 месеца 10 деца са пострадали, карайки мотоциклет. Още толкова - шофирайки лек автомобил. От тях 3 са били под 14-годишна възраст.

На 19 август в Шумен 14-годишен беше хванат зад волана след употреба на алкохол. Младежът не носи наказателна отговорност за шофиране, без да има нужните документи. Носи отговорност обаче за употребата на алкохол, уточниха за bTV от полицията.

"Това е престъпление. В този случай НК казва, че наказателно отговорни са хората,  навършили 14-годишна възраст. Нашият случай е точно такъв“, каза Мария Ботева от "Пътна полиция“. 

 

2 санкции са предвидени и за собственика на колата, в случая - бащата.  "300 лева глоба по отношение на собственика, който е допуснал неправоспособерн водач да управлява. Размерът на санкцията е същата и по отношение на това, ако собственикът допусне превозното средство да се управлява от водач, употребил алкохол“, допълни тя. 

 

Това далеч не е първият случай на непълнолетни зад волана. В началото на лятото – 14-годишен от село Кирчево взима тайно колата на майка си и блъска 58-годишен мъж. 13-годишен от Ботевград пък блъска паркирани коли след гонка с полицията. 

Какви са санкциите за малолетните, отговаря адвокат Илия Тодоров: Малолетните под 14 г. не носят наказателна отговорност.  

Непълнолетните носят наказателна отговорност, но трябва да се докаже, че са знаели какво правят. Прави се доклад от инспектор от Детска педагогическа стая, може да се назначи психиатрична експертиза в по-голямата част от практиката непълнолетните биват осъдени – предвидените наказания са по-леки, по-рядко се стига до лишаване на свобода“.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
