Димитър Бербатов, който в момента е съветник на премиера Андрей Гюров, е бил извикан в Министерство на вътрешните работи заради притежание на оръжие. За това съобщи в социалните мрежи и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
Ето и пълния тест на публикацията:
Когато си обществена личност, носиш по-голяма отговорност и поведението ти трябва да бъде пример за всички.
Тази сутрин извикахме в МВР г-н Димитър Бербатов, за да му връчим акт за неправилно съхранение на личното му оръжие. Това стана, след като в публичното пространство се появи видеоклип, на който се вижда, че той е оставил в автомобила си законно притежавания от него пистолет без надзор – действие, което представлява нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Още снощи разпоредих проверка по случая. Тази сутрин тя беше приключена и на г-н Бербатов е наложена глоба в максималния размер, съгласно действащия закон.
Правилата важат за всички. Още по-важно е, обаче, грешките не просто да се наказват, а осъзнават и поправят.
Разчитам, че всеки български гражданин ще си вземе поука от този случай и ще се отнася отговорно към своите задължения и сигурността на хората около себе си.
