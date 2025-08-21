ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВР подменя автопарка с пари от Фонда за безопасност на движението
За леки автомобили вътрешното министерство е заделило 60,1 млн. лева. Новите патрулки ще са комбита с предно или задно предаване и с двигатели с мощност от поне 190 конски сили. Може да бъдат дизелови или бензинови и с ръчни или автоматични скорости. На практика цената на един автомобил излиза около 105 хиляди лева.
Желаещите да доставят патрулките са:
"Мото Пфое" ЕООД, които внасят у нас Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Те доставят джиповете Defender на "Гранична полиция";
"Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, която е доставяла както патрулки VW Golf за МВР, така и специализирани автомобили за различни ведомства и подвижен състав за градския транспорт на български градове;
"Бохемия Екипауто" ООД - дружество, което поддържа автомобили Skoda и което доставя Skoda Kodiaq за силовото министерство.
За джиповете са заделени 54,5 млн. лева или по около 135 000 лева на високопроходим автомобил с 4х4 задвижване. Тук желаещите са "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД и "Бохемия Екипауто" ООД.
При моторите е интересно изискването за спортно-шосейните модели - максимална скорост от поне 200 км/ч. Единствената оферта е на "Ауто Бавария" ООД, което вече е доставяло на силовото министерство мотори BMW.
Срокът за подаване на оферти изтече на 1 юли и от документацията става ясно, че през есента се очаква подписване на договори.
Парите трябва да дойдат от Фонда за безопасност на движението, в който влизат постъпленията от глоби за нарушения, установени с технически средства, пише money.bg. Решението на МВР да използва именно този източник на средства за нови патрулки е най-меко казано спорно, като според някои експерти този фонд трябва да се използва за реално обезопасяване на пътищата, а не за чисто нови полицейски возила.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: