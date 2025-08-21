Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МВР подменя автопарка с пари от Фонда за безопасност на движението
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:07Коментари (0)59
©
Изключително мащабно преоборудване на автопарка си започва МВР. Силовото ведомство купува 575 леки автомобила, 405 джипа, 205 универсални мотора и 80 спортни за общо около 126,5 млн. лева.

За леки автомобили вътрешното министерство е заделило 60,1 млн. лева. Новите патрулки ще са комбита с предно или задно предаване и с двигатели с мощност от поне 190 конски сили. Може да бъдат дизелови или бензинови и с ръчни или автоматични скорости. На практика цената на един автомобил излиза около 105 хиляди лева.

Желаещите да доставят патрулките са:

"Мото Пфое" ЕООД, които внасят у нас Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Те доставят джиповете Defender на "Гранична полиция";

"Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, която е доставяла както патрулки VW Golf за МВР, така и специализирани автомобили за различни ведомства и подвижен състав за градския транспорт на български градове;

"Бохемия Екипауто" ООД - дружество, което поддържа автомобили Skoda и което доставя Skoda Kodiaq за силовото министерство.

За джиповете са заделени 54,5 млн. лева или по около 135 000 лева на високопроходим автомобил с 4х4 задвижване. Тук желаещите са "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД и "Бохемия Екипауто" ООД.

При моторите е интересно изискването за спортно-шосейните модели - максимална скорост от поне 200 км/ч. Единствената оферта е на "Ауто Бавария" ООД, което вече е доставяло на силовото министерство мотори BMW.

Срокът за подаване на оферти изтече на 1 юли и от документацията става ясно, че през есента се очаква подписване на договори.

Парите трябва да дойдат от Фонда за безопасност на движението, в който влизат постъпленията от глоби за нарушения, установени с технически средства, пише money.bg. Решението на МВР да използва именно този източник на средства за нови патрулки е най-меко казано спорно, като според някои експерти този фонд трябва да се използва за реално обезопасяване на пътищата, а не за чисто нови полицейски возила.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
Панделиева: Освирепяла съм! Милата майчица цял живот ще проклина този миг!
09:23 / 19.08.2025
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
Улица "Промишлена" в Благоевград да стане булевард "Леон Ламуш", предлага кметът Байкушев
15:27 / 19.08.2025
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво, с обща площ 819.1 кв. км, са регистрирани за година в акваторията на България в Черно море
10:12 / 19.08.2025
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
Инвеститор от Сингапур с голям интерес към Благоевградско
12:49 / 19.08.2025
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
Възможно ли е да работим и в същото време да получаваме обезщетение за безработица?
14:28 / 19.08.2025
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
Американското посолство в България с информация за промените при туристическите визи за САЩ
07:03 / 19.08.2025
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
Кюстендилската болница напредва в ортопедията
16:43 / 19.08.2025
Актуални теми
Матури 2025
Бойни спортове
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Световна черна хроника
Цистерни с дизелово гориво горят край село Пясъчево
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: