Националният координатор по въпросите на домашното насилие в МВР Зорница Шуманова, взе участие конференция, където представители на институции, граждански организации, юристи, експерти и активисти обсъдиха основните предизвикателства пред равнопоставеността между жените и мъжете в България.На форума, организиран от Българска платформа към Европейско женско лоби, главен инспектор Шуманова представи данни за десетмесечието на 2025 г.В структурите на МВР са постъпили общо 4135 заповеди за защита или с около 4% по-малко от миналата година, съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".3517 жени, 544 мъже и 1295 деца са станали жертва на домашно насилие.В условията на домашно насилие са регистрирани 2619 престъпления или с над 15 % повече спрямо миналата година.Повишаването на регистрираните случаи на домашно насилие трябва да се разглежда двустранно: като индикатор за засилено доверие в институциите и готовност за сигнализиране, но и като предупреждение за задълбочаване на проблема. Заключението е ясно — нужни са по-целенасочени превантивни мерки, междусекторно сътрудничество и безкомпромисно прилагане на закона, отбеляза Зорница Шуманова.