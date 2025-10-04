Новини
МВР: За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти
Автор: Елиза Дечева 11:37
©
Оперативната обстановка на територията на област Бургас се нормализира.  Всички сили и средства на МВР в района оказват съдействие на местната власт.

За днес е обявен жълт код за опасно време в североизточната част на страната. Организирано е и наблюдение на водосбора в долните течения на реките Тунджа, Янтра и Марица.

През изминалото денонощие в цялата страна екипите на ПБЗН са реагирали на 340 сигнала, свързани с усложнената метеорологична обстановка. Служители на полицията, жандармерията и пожарната са евакуирали над 100 души в засегнатите населени места.

Бедствени положения са обявени в общини на територията на областите Бургас, Монтана, Видин, Перник и Кърджали. От регистрираните сигнали 218 са били за паднали дървета, 100 - отводнявания, а 22 за оказване на помощ и евакуация. Над 80 населени места са без електричество, но се работи по отстраняване на авариите.

В област Бургас най-тежко остава положението в Царево, Свети Влас и ваканционно селище Елените. Евакуирани са 87 души, сред които 17 деца. Временно без електрозахранване са били части от Созопол, село Лозенец и две населени места в община Карнобат. Бедствено положение бе обявено в общините Бургас, Царево и Несебър. За последните 24 часа системата BG-Alert е била активирана осем пъти.

В област Монтана без ток са населени места в общините Георги Дамяново, Вършец, Берковица и Чипровци. 

В област Видин без електрозахранване остана цялата община Чупрене поради скъсан далекопровод. Част от пътната мрежа беше затворена заради паднали дървета.

В област Перник беше обявено бедствено положение в община Трън. Без ток са села в общините Брезник, Трън и Земен. Системата BG-Alert беше активирана и тук.

В област Кърджали беше обявено бедствено положение в община Ардино поради заливане на мост при село Китница. Прекъснат беше достъпът до селата Русалско, Любено, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.


