И.ф. главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев даде брифинг за полицейските действия срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, предаде репортер на"Всички политически партии, които са се кандидатирали за изборите, са обект на нашето внимание", каза Кандев."Тази сутрин в област Монтана, град Вълчедръм е получен сигнал за извършване на действия с цел склоняване на граждани да упражнят правото си на глас за определена партия - на един от адресите са намерени тефтери с имена, както и списък с числа, имена и ЕГН-та на граждани. На друг адрес са открити 25 хиляди евро, за които собственика на адреса не е могъл да даде логично обяснение - образувано е досъдебно производство'', каза Кандев."След получен сигнал, направихме проверка в частен имот и търговски център, където са намерени тетрадка с имена и числа, както и тефтер с 20 имена. В къщата в скрита чанта намерихме над 12 хиляди евро, част от банкнотите са поставени в пликове с по 50 евро вътре'', каза главният секретар.Шестима задържани, три досъдебни производства и три преписки са резултатите от проведената днес специализирана полицейска операция по противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите в Бургас. В резултат на полицейските действия са установени списъци с имена, за които има данни, че са във връзка с предстоящите избори, както и надписани пликове със сумата от 50 евро във всеки от тях.На един от адресите е открита сумата от 7000 евро, за чийто произход не са дадени адекватни обяснения, но съществуват данни, че е предназначена за купуване на гласове."В момента в гр. Ихтиман, в дома на 47-годишен криминално проявен мъж са открити списъци и лични карти на лица от български произход. И там е образувано досъдебно производство. Всички политически партии, които са регистрирани за изборите, са обект на нашето внимание и всички, които извършват престъпления против политическите права на гражданите, не бива да се чувстват спокойни. Трябва да се чувстват застрашени. Предстоят арести. До края на деня ще имаме информация дали и на колко лица ще бъдат повдигнати обвинения", посочи още Кандев.От МВР посочиха, че действията продължават и към този момент и ще бъдат интензивни. Кандев допълни още, че не може да даде конкретни имена на политически партии.