МВР: Огромен ръст на досъдебни производства за изборни нарушения
Той сподели и актуални данни:
Към днешна дата, 27 дни преди вота: Образувани са 57 досъдебни производства (при 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г.). Издадени са 272 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР (при 28 през 2024 г.). Получени са 152 сигнала от граждани (при 13 през 2024 г.).
Ето ги процентните увеличения за 2026 г. спрямо 2024 г.: Досъдебни производства: +1325%. Предупредителни протоколи: +871%. Сигнали от граждани: +1069%.
"МВР остава ангажирано с противодействието на нарушенията на изборните права и гарантирането на законността в изборния процес", добави Кандев.
