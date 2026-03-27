Емил Дечев по повод жената, която наръга с нож четирима души пред метростанции в София късно снощи.
"Няма никакви данни за терористични мотиви, нито за користни и политически цели", каза още той.
Припомняме, че жена наръга двама души пред метростанция "Васил Левски" в София, после същата нападна още две млади жени на автобусна спирка на бул. "Черни връх". Нападателката е задържана.
Състоянието на жертвите е стабилно, потвърдиха от "Пирогов".
