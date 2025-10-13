ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|MTV слага край на каналите си в Европа, ето датата
Развлекателният гигант Paramount Global съобщи тъжната новина, че след 44 години непрекъснато излъчване една културна институция ще бъде окончателно закрита до 31 декември 2025 г., пише Euronews.
Ще бъдат спрени пет канала: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Първо те ще бъдат изключени във Великобритания и Ирландия, след което и във Франция, Германия, Австрия, Полша, Унгария, Австралия и Бразилия.
MTV се превърна в културен феномен още с първото си излъчване в САЩ на 1 август 1981 г., когато екранът показа песента Video Killed the Radio Star на The Buggles – иронично пророчество за бъдещето на медиите. Европейската версия стартира през 1987 г., превръщайки се в неизменна част от юношеството на милиони зрители на Стария континент.
MTV в България
MTV бе и първият музикален "прозорец" за българските зрители в годините, в които кабелната телевизия навлезе у нас. Мнозина признават, че именно американският музикален канал е "отворил очите" им и е формирал музикалния им вкус. Все още няма информация дали скоро и в България ще бъде спряно излъчването на музикалните канали от "семейството" на MTV.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: