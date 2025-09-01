ЗАРЕЖДАНЕ...
|МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
Ето какво уточниха от правителствената пресслужба:
По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.
По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.
По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.
