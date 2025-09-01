Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МС за инцидента със самолета на Фон дер Лайен: Имаше неутрализиране на спътниковия сигнал
Автор: Ваня Кузманова 13:56Коментари (0)18
© МС
Министерският съвет на България с първи коментар във връзка с информации в чуждестранни и български медии, касаещи полета на председателя на Европейската комисия до Пловдив

Ето какво уточниха от правителствената пресслужба:

По време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив имаше неутрализиране на спътниковия сигнал, подаващ информация към GPS навигационната система на самолета.

По време на подход за кацане на летище Пловдив е изчезнал GPS сигнала. С цел осигуряване безопасността на полета от РВД незабавно предложиха алтернативен подход за кацане по наземни навигационни средства (инструментална система за кацане). Наземните навигационни средства, които България използва, са независими от GPS системите и позволяват безопасно и надеждно кацане.Уточняваме още, че пренасочване на полета не се наложи.

По предварително планирана и съгласувана програма с екипа на ЕК, кацането беше предвидено на летище Пловдив. Полетът на Урсула фон дер Лайен беше изпълняван със самолет, нает от Европейската комисия.

Още по темата: общо новини по темата: 77
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/13 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
Мода и стил - аксесоарите, които ще подобрят всеки тоалет
14:55 / 30.08.2025
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
38 години от невероятното постижение на Стефка Костадинова, записано със златни букви в историята на атлетиката
12:46 / 30.08.2025
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
В "часа на класа" учители ще разясняват на децата за еврото – темата става актуална в лавката, но и в учебниците
09:19 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на това
09:53 / 30.08.2025
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
Сериозни ограничения по магистрала "Струма" от днес
08:17 / 30.08.2025
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
Икономисти предупредиха: Пенсиите падат при осъвременяване само по инфлацията
08:15 / 30.08.2025
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
10:43 / 30.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Пожари в Благоевградско
Грипна епидемия обхвана страната
Катастрофи в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: