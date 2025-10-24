ЗАРЕЖДАНЕ...
|МС с предложение: Автомобили на НСО да бъдат прехвърлени към администрацията на президента
Сред мотивите са, че промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество (моторни превозни средства) и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали администрацията на президента, от НСО към администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи.
По думите им направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между бюджетите на двете бюджетни структури.
"НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи. Извършването на административно-транспортно обслужване на администрацията е несвойствена функция, която отклонява ресурс и персонал. Прехвърлянето на съответните активи, ресурси и численост на персонала ще даде възможност на администрацията да организира транспортното си обслужване, като контролира и отчита пряко собствените си транспортни разходи, което е в съответствие с принципите на самостоятелност и прозрачност в управлението на публичните средства. Чрез пряк контрол върху транспорта президентската институция ще може по-ясно да управлява и отчита публично своите разходи и управлението на активите. Автомобилите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни", гласи още законопроектът.
Припомняме, че миналата седмица държавният глава Румен Радев заяви, че ще използва личния си автомобил в случаите, когато служителите от администрацията на Президентството са принудени да ползват своите коли в изпълнение на служебните си ангажименти. "След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят "данайски дарове", за да я компрометират", отсече вчера Радев.
