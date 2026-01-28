Кандидат студентите ще могат да се явяват на общ конкурсен изпит по математика, подготвян и организиран от висши училища, за прием в направления "Администрация и управление“ и "Икономика“, съобщиха от правителствената пресслужба.Общ изпит ще може да се създава от университетите и за прием в професионалните направления "Технически науки“ от инженерните специалности, в които математическата и/или подготовката по физика/химия са ключов фактор за успешно обучение. Това реши правителството с изменение на Постановление № 64 за условията и реда за утвърждаване броя на приеманите за обучение студенти и докторанти.От учебната 2026/2027 година министърът на образованието и науката ще може да предлага не по-малко от 20 на сто от определения брой на приеманите студенти в тези направления да става или с такъв общ изпит или с резултата от държавния зрелостен изпит по математика, който ще е с не по-малко от 60 на сто тежест при формирането на бала за приемане по съответната специалност.Очаква се по този начин да има по-ясни критерии за оценяване на кандидатите в специалности, изискващи висока подготовка по математика и/или физика/химия. Също така да се насърчи интереса към инженерно-технически и природо-математически специалности, както и към специалности с висока обществена значимост, чрез въвеждане на изисквания за по-голяма тежест на ключовите зрелостни изпити.Правителството добави и към Списъка на защитените специалности четири нови. Първата е Италианска филология, заради драстично намаляване на броя на студентите и недостига на специалисти, владеещи италиански език. Защитени стават и три специалности от направление "Музикално и танцово изкуство“, свързани с дирижиране на народни състави, на народен хор и на народен оркестър. Целта е да се подпомогне подготовката на висококвалифицирани кадри в областта на българското музикално и танцувално изкуство.