ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МС предложи за ратификация Усъвършенстваното рамково споразумение между ЕС и Република Чили
Усъвършенстваното рамково споразумение се определя от ЕС като историческо предвид всеобхватния и прогресивния му характер и е първото по рода си споразумение на ЕС с трета страна от този вид, което създава модел за последващи споразумения от ново поколение на ЕС с партньори от различни региони по света в интерес на европейските граждани.
Споразумението представлява основополагащ елемент от усилията на ЕС за укрепване на отношенията с държавите от Латинска Америка и Карибите, сред които Чили е ключов партньор. Усъвършенстваното рамково споразумение между Европейския съюз и Чили издига партньорството на по-високо равнище и има за цел засилване на политическия диалог, задълбочаване на сътрудничеството и подобряване на възможностите за търговия и инвестиции. Документът ще предостави нови възможности за предприятията от ЕС в Чили, която е петата по големина икономика в Латинска Америка.
България участва активно и последователно в дискусиите в рамките на ЕС във връзка с преговорите по Усъвършенстваното рамково споразумение между ЕС и Чили. Финалният текст на Споразумението отразява и изразяваните от българска страна позиции и приоритети. Споразумението ще бъде от полза както за засилване на политическите връзки и секторното сътрудничество между ЕС и Чили, така и за допълнително укрепване и разширяване на двустранните отношения и ползотворното взаимодействие между България и Чили като един от важните партньори на страната ни в Южна Америка.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 997
|предишна страница [ 1/167 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Прободоха мъж пред магазин в Кюстендил
11:14 / 18.08.2025
Вече 25 дни продължава борбата с пожара в Пирин
09:50 / 18.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: