ЗАРЕЖДАНЕ...
МОСВ: Призоваваме за по-ефективно разследване при отравянето на птици
©
"Липсата на ефективно прилагане намалява възпиращия ефект на закона. Престъпленията срещу дивата природа са на едно от последните места в дневния ред на борбата с престъпността – те обикновено получават нисък приоритет от правоприлагащите органи и липсва обществен импулс за издигането им нагоре в дневния ред", се казва още в съобщението.
Припомняме, че през последните дни бяха отровени шест черни лешояда (картали) и един белоглав лешояд. Те са били открити на 11 януари в региона на Котленския Балкан. Това е пореден случай на отравяне на защитени и застрашени видове птици, включени в Червената книга на България.
До момента в България няма нито един случай на осъждане на заподозряно лице за отравяне на защитени птици, а МОСВ настоява за промяна на подхода при разследванията и решителност от страна на правоприлагащите органи.
По случая е образувано досъдебно производство. По информация на "Зелени Балкани", предстои на птиците да бъде направена аутопсия. От организацията напомнят, че програмата за възстановяването на популацията на този вид животни в България се развива от 30 години.
Българското законодателство забранява използването на отровни примамки за борба с хищниците и е в пълно съответствие с европейските директиви и международни конвенции. МОСВ подчертава, че успешното наказателно преследване е ключово за създаването на ефективна защита на редки и застрашени видове.
Още от категорията
/
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за развитието на българската конкурентоспособност
15:46
Костадинов за третия мандат: Президентът свали маската си още преди да е започнало представлението
13:34
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
12:28
Проф. Константинов определи използването на сканиращи устройства като нереалистично: Въвеждането на новата технология отнема 5-10 г.
11:00
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.