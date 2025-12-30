ЗАРЕЖДАНЕ...
МОСВ: Няма замърсяване на водата след изтеглянето на "Кайрос" към пристанище Бургас
В Басейнова дирекция "Черноморски район“ се получиха резултатите от изследванията на морските води в района на Ахтопол, направени при провлачването на "Кайрос“ към пристанище Бургас.
Резултатите не показват замърсяване, нито промени в състоянието на водите. Изпитванията са направени от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини.
Пробите бяха взети на 15 декември 2025 г. по време на операцията по изтегляне на плавателния съд "Кайрос“ към пристанище Бургас.
