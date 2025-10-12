Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МОН предлага социално-емоционално учене за най-малките, ще започва от 3 месечна възраст
Автор: Илиана Пенова 19:45Коментари (0)83
©
Министерството на образованието и науката предлага социално-емоционалното учене да влезе в комплексната грижа за най-малките. Проектът на стандарти за ранно учене и грижи обхваща деца от 3 месеца до 3 години. Целта е да се осигури по-плавен преход към детската градина.Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане проект на документ на МОН. 

Ще бъде разработена Наредба за стандартите за ранно учене и грижи.

Предлага се следното обособяване на областите на развитие, показва справка на "Фокус" .Като такива са определени едни от най-важите аспекти на детското развитие: 

здраве, физическо и двигателно развитие;

познавателно развитие;

личностно-емоционално и социално развитие;

езиково и комуникативно развитие.

Определените четири основни области на развитие са структурирани в седем възрастови групи – към 3, 6, 9, 12, 18, 24 и 36 месеца, и интегрира

кратка характеристика на съответната област на развитие, ключови очаквани резултати и практически насоки за лицата, които осигуряват грижи и обучение.

Очакваните резултати са описание на способности и очаквания възрастов период на появата им, като се отчитат индивидуалните възможности на детето.

Родителите също ще имат важна роля



Родителите ще бъдат активни партньори на екипната работа между медицински специалисти, педагози и възпитатели. Управлението на качеството и контрола ще определя реда и условията за самооценката, методическата подкрепа, наблюдението и оценката. В допълнение изискванията към средата ще насочат вниманието към осигуряването и организирането на безопасна, достъпна, стимулираща и адаптирана към възрастта и потребностите на детето среда.

В публикуваната концептуална рамка на МОН е представен примерен вариант за разпределението на очакваните резултати в съответствие с периода на поява на определени умения у деца - можете да я разгледате тук.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
09:49 / 10.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
15:46 / 10.10.2025
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: