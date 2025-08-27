Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МОН заменя НВО по математика с интегрален изпит
Автор: Илиана Пенова 19:34Коментари (0)59
©
Министерството на образованието въвежда новите интегрални изпити за национално външно оценяване на учениците от 7-и и 10-и клас още от тази учебна година.

Изпитът от националното външно оценяване по математика с интегриране на

други учебни предмети в края на 7 клас през учебната 2025 – 2026 година:

ще се проведе под формата на тест, който интегрира следните учебни предмети:

- математика

- биология и здравно образование

- химия и опазване на околната среда

- физика и астрономия

- география и икономика

- човекът и природата

Ще  включва общо 24 задачи, от които:

- 18 задачи (с избираем отговор и със свободен отговор), проверяващи

Класификация на информацията:

компетентности, заложени като очаквани резултати от обучението по математика;

- 6 задачи (с избираем отговор и с кратък свободен отговор), които се решават с

помощта на умения, придобити чрез обучението по математика, но проверяват и

компетентности, заложени като очаквани резултати по останалите учебни предмети

(биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия,

география и икономика и човекът и природата).

Изпитът в 7 клас ще бъде с времетраене 180 мин. Изпитът в 10 клас ще е с времетраене 120 мин. Ще включва 18 задачи – 12 по математика и 6 интегрирани с останалите дисциплини.

Още по темата: общо новини по темата: 91
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
22.08.2025 »
предишна страница [ 1/16 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
Гори производствено хале на компания за производство на протези в Благоевград
15:25 / 26.08.2025
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
Проста сметка: Млад българин, който печели 3000 лева днес, може да очаква държавна пенсия от малко над 1200 лева в най-добрия случай
14:45 / 26.08.2025
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
Кошмарен трафик към Гърция! Шофьорите гневни заради задръстванията в Кресненското дефиле
12:47 / 25.08.2025
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
Едно време миехме балконите при дъжд – имаше чучур, днес имаме проблм със запушването на сифона – как да се справим
17:29 / 26.08.2025
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
Катастрофа затрудни движението при един от входовете на Благоевград
13:28 / 26.08.2025
50-годишен чинар се пречупи в центъра на Благоевград
50-годишен чинар се пречупи в центъра на Благоевград
17:02 / 25.08.2025
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
Майката или бащата имат право да си тръгват с час по-рано от работа, ако имат дете до 8-годишна възраст
08:07 / 26.08.2025
Актуални теми
Лека атлетика - подготовка и състезания
Матури 2025
Футбол - други
Световна черна хроника
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: