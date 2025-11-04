МОН връчи знак на признателност на студентските съвети

© Националното представителство на студентските съвети се утвърди като градивен партньор и заедно сме реализирали всички важни политики в сферата на висшето образование. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на тържественото честване на 25-годишнината от създаването на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в навечерието на Деня на народните будители.



Министърът връчи на председателя на НПСС Ангел Стойков плакет на МОН в знак на признателност за партньорството между министерството и студентските съвети. Той поздрави организацията за нейната активност и изтъкна, че тя заедно със синдикатите във висшето образование помага на студентите да се превърнат в общност, чийто глас се чува.



“Нашата мисия е да даваме глас и сила на младите хора в България", заявиха от ръководството на НПСС. Те изразиха благодарност на министрите на образованието през годините, които са откликвали на усилията им за подобряване на условията, в които учат и живеят българските студенти, като акцентираха на ремонтите на общежитията, увеличаване на стипендии и други придобивки.



По време на церемонията "25 години НПСС – растем и се развиваме заедно“ бяха връчени почетни отличия на НПСС на Студентските съвети, висшите училища и личности за приноса им към дейността на организацията.



Сред гостите на празника бяха Негово Светейшество Българският патриарх Даниил, народни представители, представители на Министерството на младежта и спорта, на НАОА, ректори на висши училища и зам.-ректори, предишни председатели на НПСС и много гости, ангажирани с развитието на студентското движение.