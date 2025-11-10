Новини
МОН връчи за първи път нов вид престижни награди 
Автор: Илиана Пенова 17:26
©
Заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов връчи за първи път Национални награди за принос към отворената наука – "ОРБИТ“ 2025.

"Съпричастни сме към каузата на отворената науката, защото е важно продуктите на научните изследвания да бъдат споделени с всички учени и е тъжно да остават скрити“, каза акад. Витанов преди да отличи победителите. Той пожела успех на изследователските екипи и ги поздрави, че са споделили своя труд и правят знанието достъпно, за да може то да се развива и надгражда.

Носител на първата награда за цялостен принос към отворената наука "ОРБИТ“ 2025 получи изследователски екип с ръководител проф. Десислава Панева-Маринова от Института по математика и информатика при Българската академия на науките за разработване и внедряване на дигитални библиотеки с отворен достъп за научни, образователни и обществени институции в България. През 2024-2025 г. екипът разработи и внедри дигиталните библиотеки на Университетската библиотека на Софийския университет и на Института по математика и информатика.

Специалната награда за прилагане на отворената наука "ОРБИТ“ 2025 получи изследователският екип на д-р Лили Грозданова, Исторически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Отличието е за разработката “Грешките като източник на знание: ACCSN 2.0", която разглежда разпространението и регистрирането на фалшификати на антични нумизматични предмети вместо оригинали в научно обращение, което води до исторически, социални и идентичностни деформации и до безкрайни грешки с непредвидими последици.

Отличието ще се връчва ежегодно и цели да насърчи прилагането на принципите на отворената и отговорна наука и иновации (Open and Responsible Research and Innovation – #ORRI) в българските университети и

научни организации, които през изминалата година бяха популяризирани от проекта ОРБИТ – Инкубатор за отворени научни изследвания по програма REINFORCING на Европейския съюз.

Наградният фонд е 2000 лв., като екипът, спечелил първата награда, получава 1500 лв. И двата отличени екипа получиха грамота и плакет.

Победителите се определят от жури с председател директорът на дирекция "Наука“ в МОН Янита Жеркова, в което влизат учени и преподаватели от висши училища и БАН и общественици. аградата се връчва на 10 ноември, който е Световен ден на науката за мир и развитие – инициатива на ЮНЕСКО, насочена към ролята на науката за устойчиво развитие и мирно общество.

