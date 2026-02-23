ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН стартира проект за модернизация на училищата с над 126 млн. евро финансиране
Мерките и реформите ще са с дългосрочен ефект на национално ниво и ще се реализират в продължение на 4-годишен период, като финансирането е в размер на 126 018 597,05 евро. Договорът, даващ официален старт на проекта, бе сключен от Изпълнителна агенция "Програма за образование" и Министерството на образованието и науката, което ще изпълнява дейностите за модернизиране на училищната образователна среда.
Проектът е насочен към стратегическа и устойчива дигитална трансформация на училищното образование в България, с фокус върху достъпа, сигурността и бъдещата готовност на учениците и учителите за тази технологична промяна.
Предвижда се цялостно надграждане и функционално разширяване на националната платформа "Дигитална раница", която ще се развие като интелигентна среда за създаване, управление и използване на дигитално образователно съдържание. Ще бъде изграден структуриран каталог от учебни ресурси, упражнения и тестове, съобразени с учебните програми и образователните стандарти, както и инструменти за създаване и адаптиране на съдържание. Платформата ще позволява интеграция на външни доставчици на електронни ресурси при ясно определени критерии за качество и педагогическа стойност.
Ще се внедряват функционалности, базирани на изкуствен интелект, които ще подпомагат адаптирането на заданията спрямо нивото и напредъка на ученика, ще осигуряват автоматизирана обратна връзка и ще подпомагат учителите при планиране на уроци, създаване на материали, анализ на резултатите и оценяване.
Ще бъдат разширени и аналитичните модули на системата, което ще позволи по-ефективно проследяване на напредъка на учениците и ранно идентифициране на обучителни затруднения. Учениците, учителите и родителите вече имат достъп до платформата чрез акаунтите си в edu.mon.bg.
Паралелно с технологичното надграждане се предвижда и мащабна подкрепа за професионалното развитие на педагогическите специалисти. Обученията ще бъдат насочени към работа с платформата, създаване и използване на дигитално съдържание, прилагане на иновативни методи на преподаване в дигитална среда, както и към теми като изкуствен интелект, киберсигурност, медийна грамотност и дигитално благополучие. Специален акцент ще бъде поставен върху етичното и отговорно използване на технологиите и защитата на личните данни.
Министерството предвижда и информационни и разяснителни кампании, насочени към учители, ученици, родители и училищни ръководства, с цел обществото да бъде информирано и активно ангажирано в процеса на въвеждане на изкуствения интелект в образованието. По този начин дигиталната трансформация ще бъде не просто технологична промяна, а осъзнат и устойчив процес в подкрепа на по-модерно и качествено българско училище.
