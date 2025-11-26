ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН разпространява новата си програма за дуално обучение
Събитието беше открито от посланика на Швейцария в България Н. Пр. Пиер Хагман и началника на кабинета на министъра на образованието и науката Таня Михайлова. Организатор на инициативата е Българо-швейцарската търговска камара, която изпълнява ролята на междинно звено между бизнеса, училищата и институциите.
По време на срещата ръководителят на програмата Полина Златарска представи заложените дейности, сред които изграждане на регионални клъстери и информационни фокус точки в областните градове, които да помогнат за по-тясното сътрудничество между бизнеса, училищата и учениците, въвеждане на инструменти за качество и добри швейцарски практики в дуалното обучение, извършване на научни проучвания за надграждане на системата и др.
“Домино 2“ се изпълнява в рамките на Швейцарско-българската програма за сътрудничество, като три швейцарски организации ще помогнат за въвеждането на нови модели и добри практики в българската дуална система.
По време на срещата представителите бизнеса споделиха актуални предизвикателства в прилагането на дуалното обучение и дадоха препоръки за подобряване на системата.
Началникът на кабинета Таня Михайлова благодари на председателя на Управителния съвет на Българо-швейцарската камара Бони Бонев и ръководителя на секретариата на камарата д-р Васил Радойновски за организирането на срещата и за оказаната подкрепа.
На събитието присъстваха представители на Германо-българската индустриално-търговска камара, Американската търговска камара в България, Британско-българската търговска камара, Френско-българската търговска и индустриална камара, Търговското представителство на Австрия, Конфиндустриятa, национално представителни работодателски организации и др
