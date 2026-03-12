ЗАРЕЖДАНЕ...
МОН проверява Лесотехническия университет в София
©
Студентите могат да използват стикерите си за храна във всички студентски столове на територията на страната.
В момента студентският стол в ректората на Лесотехническия университет продължава да функционира, като студентите имат възможност да се хранят там с полагаемото им се намаление.
Още от категорията
/
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:34
Министър Адемов от Благоевград: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:32
БСП ще саботира ратификацията на споразумението за присъединяване на България в борда на Тръмп
13:51
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:20
ДПС - "Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.