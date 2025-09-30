Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
МОН даде яснота за математическия тест на шестокласниците в петък
Автор: Илиана Пенова 15:36Коментари (0)70
©
Министерството на образованието и науката пуска на 3 октомври дигитален тест по математика за всички шестокласници в страната. Това става ясно от заповед на просветното ведомство.

Новината пробуди много въпроси и притеснения у родители и ученици. За повече яснота какво ще съдържа дигиталеият тест и каква е неговата цел "Фокус" се обърна към Министерството на образованието и науката.

Резултатите от националното изследване ще се използват като инструмент за подкрепа – за да покажат къде са необходими допълнителни ресурси или насоки. Те ще могат да бъдат вписвани и като текуща оценка, но само при желание на ученика и по преценка на учителя. Това казаха от пресцентъра на МОН в отговор на въпрос на "Фокус".

От пресцентъра на ведомството обясниха, че изследването се организира именно в 6. клас - малко след прехода на децата от начален към прогимназиален етап, когато се срещат с нови учители, а понякога изцяло сменят училището и средата си. Целта на проучването е да проследи как тези фактори влияят на резултатите по математика – доколко спадът им в по-горните класове се дължи на натовареността на учебните програми и съдържанието, на смяната на средата или други фактори.

Централизираното входно ниво ще помогне в няколко посоки – навременно да се открият затрудненията и пропуските на учениците и заедно с учителите си да работят по-активно и приоритетно над тях. От друга страна изследването ще даде обективна информация на национално ниво, която ще послужи за разработване на мерки за повишаване на математическата грамотност на учениците и промяна в учебните програми.

От МОН внесоха и яснота относно съдържанието на теста

Той ще съдържа 11 задачи с избираем отговор и 2 с кратък свободен отговор с практическа насоченост.

Всяко училище ще получи обобщени данни и справки, с които също ще може да анализира резултатите си и да предприеме конкретни стъпки за подобрен.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
Волейболна еуфория завладява Кюстендил и Дупница
10:25 / 28.09.2025
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
Данъчните дават възможност еднократно да подадете нова данъчна декларация – остават 2 работни дни
10:59 / 28.09.2025
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външното тяло под прозорците ни бучи?
12:15 / 28.09.2025
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
Можете да получите щури пари, ако решите да продадете стария си смартфон и да го замените с нов модел
13:17 / 28.09.2025
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
Благоевградчани, не се стряскайте утре в часовия диапазон между 11.00 и 11.30
11:38 / 30.09.2025
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
Благоевград изпраща септември и посреща новия месец с поредица от събития
14:13 / 29.09.2025
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
Важна дата за ЕС: Юни е първият месец в историята, в който слънчевата енергия беше основният източник на електроенергия в Съюза
16:10 / 29.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Издирват Пепи Еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: