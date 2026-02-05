ЗАРЕЖДАНЕ...
ММС, МОН и БФС подписаха меморандум за насърчаване на спорта сред децата в училищата
©
Документът бе подписан от министъра на младежта и спорта Иван Пешев, министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и президента на Българския футболен съюз Георги Иванов.
Споразумението създава рамка за въвеждането в българските училища на спортната програма "Just Play“, както и на свързаната с нея международна инициатива "Футбол за училища“ (Football for Schools – F4S), разработена от ФИФА в партньорство с ЮНЕСКО. Програмата е насочена към дългосрочното физическо, социално и личностно развитие на децата чрез интерактивни футболни сесии и образователни дейности.
Като част от меморандума ще бъде създадена специална мобилна апликация на ФИФА, изцяло адаптирана на български език. В нея ще бъдат структурирани тренировъчни и образователни материали, предназначени за използване от учителите в работата им с децата. Всички преподаватели, включени в програмата, ще преминат съответно обучение за работа с апликацията и за прилагане на методиката както в учебна, така и в извънкласна среда.
Целевата група на програмата са деца на възраст от 4 до 14 години, включително деца със специални образователни потребности и деца с хронични заболявания. Основният фокус е върху изграждането на жизнени умения, насърчаването на активен и здравословен начин на живот, развитието на социални и личностни компетентности, както и създаването на безопасна, приобщаваща и подкрепяща среда в училищата. За участващите училища ще бъде осигурено спортно оборудване. Ще бъдат организирани допълнителни турнири и състезания, в рамките на които децата ще имат възможност активно да участват, да прилагат наученото и да развиват спортните и социалните си умения в реална игрова среда.
С подписването на меморандума ММС, МОН и БФС заявяват общата си воля да обединят усилия, експертиза и ресурси в полза на децата в България и да използват футбола като инструмент за образование, възпитание и положителна социална промяна.
Още от категорията
/
Нови цени на билетите за влаковете - ще са динамични според времето на купуване преди пътуването
17:28
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
17:27
Заловиха контрабандни златни и сребълни изделия на "Капитан Андреево", стоката е на стойност над 50 000 евро
15:57
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
15:48
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
14:01
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
10:47
Експерт за пенсиите: В солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те се наследяват от близките на починалия
10:46
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.