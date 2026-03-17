От 122,0 млн. евро одобрени, но неразплатени средства по Общинската инвестиционна програма към 01.03.2026 г., за периода от 02.03.2026 до 06.03.2026 г. са разплатени 53,9 млн. евро, съобщават от Министерството на финансите.На 72 различни по големина общини, разположени на територията на цялата страна, са разплатени извършените и отчетени разходи по 138 проекта. Плащанията включват авансови, междинни и окончателни такива, както и за строителен и за авторски надзор, съобразно етапите на изпълнение на проектите.Така общата сума на разплатените средства достигна 232,2 млн. евро от общия финансов ресурс по програмата, в условията на удължителен закон за държавния бюджет - 460 млн. евро. Реализират се плащания единствено по проектите, включени в Приложение 3 към Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 година.