МФ: Министър Клисурски категорично не е казвал, че в близко време предстои ръст на цените на горивата с 20 или 25%
Във връзка с появили се информации за повишаване на цените на горивата след интервю на министъра на финансите Георги Клисурски за предаването "120 минути" по БТВ, пресцентърът на МФ уточнява:
Министър Клисурски категорично не е казвал, че в близко време предстои ръст на цените на горивата с 20 или 25%. Министърът коментира различни варианти за развитие на цените на петрола в резултат на кризата в Иран. Точният цитат на министър Клисурски в отговор на въпрос на водещия за вероятността цената на петрола да достигне 150 долара за барел, е следният:
"Ние разработваме анализи и как цените биха се повишили при определено покачване на цените на суровия петрол. Засега по-скоро разглеждаме варианти на увеличение от 70 долара на барел, което беше, да кажем, преди конфликта в Иран, на 90 до 100 долара на барел, говоря средногодишно. До 150 си признавам, че така по-скоро го възприемаме като доста песимистичен вариант и се надявам, разбира се, да не се стига дотам, но имаме различни варианти. Например, ако дългосрочно в следващата година цените се повишат, да кажем около сто долара на барел и останат такива, тогава за съжаление цените на колонките вероятно ще се увеличат с между 20 и 25%“.
Още по темата
Финансов анализатор: Ценови таван на горивата крие риск, "Лукойл Нефтохим" не бива да е политически буфер
15.03
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
Димитър Хаджидимитров: Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени
13.03
Димитър Хаджидимитров: Браншът ще задържи ниски надценки, за да смекчи удара от войната в Близкия изток
13.03
Още от категорията
Председателят на ЦИК: Както не си изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок, по същия начин и с машините
15.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий
15.03
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Мая Манолова: Настояваме Трайчо Трайков незабавно да оттегли наредбата за новата формула за сградна инсталация
15.03
Младенов и делегацията на ХАМАС обсъдиха следващите стъпки в споразумението за прекратяване на огъня в Газа
15.03
Крум Зарков: Без БСП не може и ние ще се отзовем, ако бъдем потърсени, но при спазването на ясни принципи
15.03
Шофьор: 20 евро компенсация са нищо спрямо скока в цените на гори...
22:54 / 15.03.2026
Турци съветват българи: Не ходете в Одрин, по-изгодно е да пазару...
22:54 / 15.03.2026
Приятелка на младата жена, починала след естетична процедура, с е...
21:44 / 15.03.2026
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии...
21:35 / 15.03.2026
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу п...
21:18 / 15.03.2026
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политиц...
20:08 / 15.03.2026
