Министерство на електронното управление (МЕУ) публикува техническата архитектура за Европейския портфейл за цифрова самоличност (ЕПЦС), който предстои да бъде изграден в България. Готов е и проектът на Закон за европейския портфейл за цифрова самоличност, който ще бъде публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и официалната интернет страница на министерството. Това стана ясно след среща между министъра на електронното управление в оставка Валентин Мундров и доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги в България.

Документите са разработени в рамките на съвместна работа между министерството и всички доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги у нас. В хода на проведените експертни срещи бяха обсъдени ключовите технически, организационни и нормативни аспекти на изграждането на архитектурата на дигиталния портфейл, както и необходимите законодателни решения за нейното въвеждане в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 910/2014, изменен с Регламент (ЕС) 2024/1183 (eIDAS 2.0).

Публикуването на материалите има за цел да осигури прозрачност на процеса на подготовка и да даде възможност на всички заинтересовани страни да се запознаят с предлаганата архитектурна рамка, функционалните параметри и нормативните решения, които ще бъдат в основата на въвеждането на Европейския портфейл за цифрова самоличност в Република България.

"Моята цел като министър беше да бъде поставена една добра основа. Заедно с бранша успяхме да го направим и се надявам на приемственост при следващия министър, така че до края на годината да имаме готов дигитален портфейл с изградена държавна инфраструктура", заяви министър Мундров.

По думите му целта е всички страни да се обединят около общо виждане и координирани действия за успешното внедряване на Европейския портфейл за цифрова самоличност в България.