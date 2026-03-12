ЗАРЕЖДАНЕ...
МЕУ избра външните експерти за удостоверяване на машините за гласуване
©
Общо четири заявления са одобрени за участие при обявена необходимост от трима външни специалисти. Поради това изборът се проведе чрез публично теглене, което има за цел да гарантира максимална прозрачност и доверие в процеса.
След оценка и подбор в процедурата бяха избрани следните външни експерти: Людмил Бързев, Делян Керемедчиев, Боян Атанасов. Четвъртият кандидат – Ваньо Еленков, ще бъде резерва.
"Правим и тази процедура публична като част от заявката на това правителство, че ще направи всичко възможно да проведе честни и прозрачни избори. За нас в Министерството на електронното управление това означава и да ви правим съпричастни към всяка една стъпка от процеса,“ подчерта министър Георги Шарков.
По време на събитието присъстващите бяха запознати с подробностите на процеса за избор на експертите от Росица Георгиева, началник на отдел "Стратегии и политики в киберсигурността“.
Още по темата
/
Министър Адемов от Благоевград: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:32
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
Делян Пеевски: Недопустимо е служебният кабинет да проиграва сигурността на България в решителен за световния ред момент. Няма да го допуснем!
11.03
Сарафов: Ние съзнаваме своята отговорност и дълг пред обществото, няма да се поддадем на провокации
11.03
Румен Христов: Не съм привърженик на масовите чистки. В държавната администрация има професионалисти
11.03
Още от категорията
/
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
15:34
Запрянов: Операцията, която провеждат Израел и САЩ в Иран доведе до дестабилизация близо до нашия регион
13:51
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12:20
ДПС - "Ново начало" предлага закон, с който да се компенсират хората от високите цени на горивото
10:36
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.