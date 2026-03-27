ЗАРЕЖДАНЕ...
МЕУ: Утвърден е график за достъпа до проверката на машините за изборите
©
Съгласно утвърдения график на 30.03.2026 г., 31.03.2026 и 01.04.2026 г., във времевия диапазон от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК, ще имат достъп до залата в МЕУ, където се удостоверяват машините за предстоящия вот.
За външни наблюдатели в този смисъл се считат представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, както и представители на български неправителствени организации, регистрирали се като наблюдатели, и на Българската академия на науките.
Посочените лица се вписват от ЦИК в публичен регистър, като им се предоставя достъп съгласно решение на ЦИК № 4606-НС от 19 март 2026 г. и вътрешни правила на трите институции, отговорни за удостоверяването – МЕУ, БИС и БИМ.
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.