Министърът на електронното управление, председателят на Българския институт по метрология (БИМ) и председателят на Управителния съвет на Българския институт за стандартизация (БИС) утвърдиха график за предоставяне на достъп до процеса по удостоверяване на лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК по чл. 213а, ал. 3 от Изборния кодекс, съобщават от Министерството на електронното управление.Съгласно утвърдения график на 30.03.2026 г., 31.03.2026 и 01.04.2026 г., във времевия диапазон от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 17.00 ч. лицата, регистрирани в регистъра на ЦИК, ще имат достъп до залата в МЕУ, където се удостоверяват машините за предстоящия вот.За външни наблюдатели в този смисъл се считат представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите, както и представители на български неправителствени организации, регистрирали се като наблюдатели, и на Българската академия на науките.Посочените лица се вписват от ЦИК в публичен регистър, като им се предоставя достъп съгласно решение на ЦИК № 4606-НС от 19 март 2026 г. и вътрешни правила на трите институции, отговорни за удостоверяването – МЕУ, БИС и БИМ.