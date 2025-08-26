МБАЛ НКБ: България е на едно от челните места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в Европа

© Националната кардиологична болница прави безплатни кардиологични прегледи от 29 септември до 3 октомври.



България остава на едно от челните места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в Европа. Ето защо, за да отбележи Световния ден на сърцето 29 септември, Клиниката по кардиология на МБАЛ "Национална кардиологична болница“ организира безплатни кардиологични прегледи.



Кампанията ще се проведе в рамките на седмица в периода 29.09 - 03.10.2025 г. от 12 до 18 ч в приемните кабинети на клиниката и отделението по неинвазивна диагностика. Клиниката по кардиология на НКБ е утвърден експертен център и разполага с всички съвременни методи за диагностика и лечение на целия спектър сърдечно-съдови заболявания.



Ежегодно през нея преминават над 5000 пациенти, насочени от лечебни заведения в цялата страна.



Клиниката работи в тясна колаборация с клиниките по кардиохирургия, съдова хирургия, детска кардиология и неврология, разположени на територията на болницата.



Прегледите са насочени към хора с известни сърдечно-съдови заболявания и такива с често срещани рискови фактори като артериална хипертония, повишен холестерол, захарен диабет, тютюнопушене, фамилна обремененост, които са посещавали кардиолог.



Прегледът включва подробна анамнеза, статус, измерване на артериално налягане, електрокардиограма и eхокардиография, извършени от кардиолог.



Задължително е предварително записване на телефон 02/9211 404 или 02/9211 414, които са отворени всеки работен ден от 10 до 14 ч.



От болницата молят пациентите да носят цялата си медицинска документация.