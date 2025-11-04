Новини
Любомир Каримански: Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено вътре в самата страна
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:03
©
В София днес се проведе конференция на високо ниво, посветена на предстоящото присъединяване на България към еврозоната. Сред участниците бяха управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард, еврокомисарят по икономика и производителност Валдис Домбровскис, както и други ключови фигури от света на финансите. По този повод Любомир Каримански - член на Управителния съвет на БНБ, коментира впечатленията си от изказванията на водещите икономически лидери.

"По-скоро премерен реализъм, доколкото може той да бъде съотносим и адекватен за България" - така Каримански определи изказванията на Кристин Лагард и Кристалина Георгиева.

"Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено в кухнята на нещата вътре в самата страна", каза той и добави:

"Имам предвид устойчивостта и стабилността на публичните финанси, както и догонващото развитие към средните европейци в еврозоната. Геополитическата ситуация и нестабилността ни карат все пак да имаме едно на ум."

Според него това не означава съмнение в готовността на страната, а осъзнаване на реалните предизвикателства пред държавата при смяната на националната валута.

"Когато заменяме една валута с друга, това едва ли решава основния въпрос на страната – към какво се стремим, каква визия имаме за управлението на държавата и какви трансформационни политики предстоят", допълни той.

Каримански коментира и необходимостта от стабилна икономическа среда за инвеститорите:

"Ако искаме инвеститорите да са в България, те трябва да имат предвидимост и сигурност. Как може да имат предвидимост, когато само за по-малко от седем месеца правителството променя политиката в ход?"

Според него честите промени в осигурителните ставки и пенсионните вноски влияят негативно върху бизнес климата и подкопават доверието на инвеститорите:

"Бизнес плановете не се правят за шест месеца. Те се правят за една, три години и тяхната устойчивост е изключително важна", уточни Каримански.

Той подчерта пред БНТ, че плоският данък сам по себе си не е достатъчен за привличане на инвестиции и трябва да бъде подкрепен с ефективна съдебна система, стабилни социални политики и ясна визия за развитие.

По време на конференцията президентът на ЕЦБ Кристин Лагард акцентира върху необходимостта от фискална дисциплина и структурни реформи.

"Ако президентът на Европейската централна банка апелира за фискална дисциплина и реформи, то ние не виждаме такива зададени в сегашната бюджетна прогноза", коментира Каримански.

Той посочи, че въпреки покриването на критериите за влизане в еврозоната, остава въпросът как ще се поддържа икономическата стабилност в дългосрочен план.

"Последните месеци инфлацията е над 5%, а дефицитът към деветия месец е 2,7%. Правителството трябва да похарчи още над 5 милиарда лева капиталови разходи до края на годината", предупреди Каримански.

Той определи проектобюджета за 2026 година като документ, в който липсва фискална консолидация и визия за устойчивост:

"Този бюджет мога да го нарека с една дума – абстрактен, но политически удобен на всички. Ако щете с раздутите разходи, липсата на консолидация и отказа да се търсят други източници."

И даде пример с приходите от концесии, които според него в продължение на пет години са едва 0,1% от бюджета.

В контекста на еврозоната Каримански посочи, че новите членки ще трябва стриктно да спазват правилата за дефицита и дълга:

"Който влиза в еврозоната, трябва много стриктно да спазва правилата, особено на свръхдефицита и на дълга – той не трябва да надвишава 60%. В противен случай ще се приложат всички възможни рестрикции."

По думите му, по-строгите изисквания за България не са дискриминация, а част от механизма за стабилност.

