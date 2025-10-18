Новини
Любомир Каримански: БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 19:56Коментари (0)26
© Bulgaria ON AIR
По данни от август дефицитът е почти 2.4% от БВП. Спрямо същия месец на предходната година дефицитът е нараснал с 210%. Това е доста притеснително число", заяви Любомир Каримански от Управителния съвет на Българската народна банка. 

"Правителството трябва ясно да си даде сметка, че разходната политика и като цяло фискалната позиция на страната трябва да бъде консолидирана. Това означава намаляване на разходите и непозволяване разходи да бъдат в специализирани закони - където не им е мястото", на мнение е експертът.  

"БВП расте, в същото време дефицитът ни расте, което е абсолютно ненормално, тъй като ножицата се отваря - всичко това става за сметка на дълга. Ако не увеличават данъците, а за пореден път в последните дни чувам, че политиката ще бъде да не се увеличават данъците, това означава, че ще трябва да се увеличат много дълговете. Правителството трябва да намери начин да увеличи чрез друг инструмент т.нар. квази дефицит", посочи Каримански пред Bulgaria ON AIR

Той коментира и намерението на правителството да използва Банката за възстановяване и развитие за разплащане с бюджетни организации.

"Правителството увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева. В същото време навсякъде в бюджета е записано, че с част от тези 4 млрд. лева ББР ще финансира общински проекти, без да има в устава си право да работи с бюджетни организации... Това не е окей. Това променя философията на създаването на ББР", категоричен беше Каримаснки.

