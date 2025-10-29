Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Любомир Гетов: България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия
Автор: Цоня Събчева 22:29Коментари (0)54
© Фокус
Набирането на нискоквалифицирана работна ръка и работна ръка, която работи с ръце е все по-съществен проблем в европейските страни, а набирането на работна ръка от Централна Азия е едно от решенията на този проблема за България. Геополитиката, политическа стабилност, рисковите фактори, разликата в заплащането и относително доброто владеене на английски език са част от основни фактори, оказващи влияние при набирането на работна ръка от Централна Азия. Това коментира в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ експерт по темата Любомир Гетов.

Според него България не е най-добрият от конкурентна гледна точка трудов пазар за хората от Централна Азия, Полша е по-атрактивна, но и по-трудно се взимат визи за там.  

Част от хората, които идват да работят тук, не само млади, а и по-зрели, са преминали "школовката“ на трудовата миграция в Русия и имат опит в това отношение. "Обикновено от Киргизстан идват млади хора, студенти, които идват за 3-4 месеца да работят в някой голям хотел, да видят море – в Киргизстан море няма, и се връщат. Докато примерно узбеките, до голяма степен са хора, които искат да дойдат да работят за 3-6 години тук, за да изкарат някой друг лев, да съберат някой друг финансов ресурс и да се върнат да построят къща, примерно.“

По думите му много от хората, идващи да работят от Централна Азия, идват с ясната нагласа, че са легални трудови мигранти, които идват за определен период от време, а не са хора, които искат да потънат в Европа и да ползват България като отправна точка. "Има и такива,“ посочи той и добави, че социалните медии играят много лоша роля в това отношение, често подмамвайки младите хора с невярна информация. "В момента, в който един трудов мигрант се махне от компанията, която го е вкарала, той става нелегитимен, нередовен, неговия документ се анулира и той просто трябва да си тръгне,“ предупреди той.

Според Гетов държавата няма адекватна политика от гледна точка на административните проблеми в процеса по наемане на чуждестранни работници, като даде пример с намалената численост на служителите, които се занимават с разглеждането на документите на трудовите мигранти, а чакащите молби се увеличават, като само от тази година са 22 хиляди. "В Узбекистан доскоро ние нямахме консул. Ние имахме един-единствен дипломат в тази страна, шарже д'афера, който се занимаваше и с дипломатическата си дейност, и с консулската служба, което е безумие. Т.е. имаш един поток на работници, който обаче се обслужва от един човек, който всъщност не му е основната дейност това.“

Нашето законодателство не е по-лошо от това в другите страни, добави още специалистът, като според него у нас на този процес с наемането на чуждестранни работници се гледа по-скоро враждебно като цяло, защото се смята, че тези хора едва ли не ще пречат на развитието на пазара на труда в България. "В България в момента трябват още 300-350 хиляди човека минимум, за да може икономиката да върви по този начин, по който има потенциал да върви,“ каза той, като е категоричен, че има необходимост от промяна на Закона за трудовата миграция, както и да се помисли за повече хора, които да обработват документите, да се помисли и за консулските служби. "Тези неща биха могли да отрегулират процеса да влезе в норма,“ добави Гетов.

Още по темата: общо новини по темата: 538
28.10.2025 »
25.10.2025 »
22.10.2025 »
22.10.2025 »
20.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/90 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
ПСС: В този сезон туристите трябва да внимават и да си носят котки и пикели
09:09 / 27.10.2025
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
Още две къщички, част от Коледно-новогодишния базар в Благоевград, бяха отдадени под наем
14:23 / 27.10.2025
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
Поредни неуспешни опити за ало измами от мними полицаи в Благоевград
14:19 / 27.10.2025
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
Как да се отървем от досадното звънене на фирмите за бързи кредити?
15:13 / 27.10.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
Бюджет 2026
Серия от трусове в Турция
Мигрантски натиск към България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: