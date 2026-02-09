ЗАРЕЖДАНЕ...
Любомир Аламанов: Какъв трябва да си, за да застреляш дете, или да му внушиш да се застреля
©
Това написа във Facebook Любомир Аламанов, комуникационен експерт по повод развръзката на случая "Петрохан".
Четете публикацията му без редакторска намеса:
Съболезнования на близките. Каквото и да се коментира, животът е единственото нещо, което не може да се върне. Не мога да си представя какво става в душата на родителите на детето...
Нямам сили да коментирам настървението, с което се обсъжда трагедията. Без поне малко емпатия и съобразяване какво им е на близките на загиналите. Те трябва да се справят с шока, с мъката, а сега и с всяка глупост, родена от желание за известност или от желание за манипулация.
Нямам сили да коментирам действията на институциите. Знам, че е добре да се направи, за да се посочат грешките и какво можеше да се направи по-добре. Но лекотата, с която "отговорни фактори" лъжат, преиначават или се крият в такъв момент, е направо смазваща.
Може би след време ще го направя. Но днес само мисля за това 15-годишно дете. 15-годишно дете...
Съболезнования на близките.
Още по темата
/
Майката на загиналия Николай Златков: Това, че е имало голямо бойно снаряжение в хижата "Петрохан", е чиста лъжа
20:34
ПП-ДБ: ДАНС и Прокуратурата да предоставят всяка информация във връзка с дейността на сдружението свързано със случая "Петрохан"
17:05
Румен Радев: Случаят "Петрохан" е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си
16:00
Приятелка на една от жертвите от случая "Петрохан": Многостранно развита личност с богата обща култура
08:58
Бивш министър на МВР: За тези хора се изля помия на килограми и едва ли не се очаква обществото да каже "на такива хора им е малко да ги убият"
08:37
Още от категорията
/
Харалан Александров: Светът, в който живеем е много мрачен, а българската му проекция е свързана с драмата в "Петрохан"
08.02
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
08.02
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.