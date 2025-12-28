ЗАРЕЖДАНЕ...
Любо Киров: Горд съм, че български музикант може да се издържа без държавна помощ
Радва се, че е успял на Бъдни вечер да бъде със семейството си и не съжалява, че ще работи на Нова година.
"Януари е месецът, в който музикантите го дават по-леко", обяснява той.
За него годината беше изпълнена с концерти, награди и нови песни.
"Върхът е тази победа над самата система. Аз съм много горд с това, че един български музикант може да продава билети и да издържа концертите си без помощ от държавата", каза Любо Киров.
Когато има спонсор, той започва и да изисква.
"Образът ти заприличва на друг, който не си ти. Аз не мога да избягам от себе си, от вярата си, от принципите си", казва Любо Киров.
