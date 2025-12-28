Обичам работата си, не ми е проблем да работя на Нова година. Смятам се за щастливец. Правя това, което искам - пиша музика. А срещу мен гледам хора, които са добронамерени, радват се на това, което правя. Това заяви в ефира на NOVA Любо Киров.Радва се, че е успял на Бъдни вечер да бъде със семейството си и не съжалява, че ще работи на Нова година."Януари е месецът, в който музикантите го дават по-леко", обяснява той.За него годината беше изпълнена с концерти, награди и нови песни."Върхът е тази победа над самата система. Аз съм много горд с това, че един български музикант може да продава билети и да издържа концертите си без помощ от държавата", каза Любо Киров.Когато има спонсор, той започва и да изисква."Образът ти заприличва на друг, който не си ти. Аз не мога да избягам от себе си, от вярата си, от принципите си", казва Любо Киров.