Любен Дилов-син: Защо ГЕРБ управлява толкова години? Защото може!
"Честно казано аз бях готов за много повече данъчни промени. Но да кажем, че с щастливото съвпадение, приемането на еврото, ни кара да бъдем малко по- социално отговорни и да предложим мерки, които да не разтърсят хората финансово", каза още Дилов и допълни:
"Искам да обърна внимание- защо ГЕРБ в различни формации толкова години управлява- защото може'', каза той и се обърна към ПГ на "Продължаваме Промяната-Демократична България":
"А вие защо не управлявате- ми защото не можете. Претенциите ви днес на база на колко депутатски места? Колко власт ви отредиха гласоподавателите? Имахте шанса да управлявате, уплашихте се. Избяга ли един от лидерите ви-избяга за да не изпълни ангажиментите, които е поел. Обвинявате ни в корупция, ама лидерът на коя партия подаде оставка заради корупция? Чии кметове в момента ги разследват?'', продължи с атаките към опозицията депутатът от ГЕРБ.
