Лъчезар Лазаров: Преди 130 години на 27 август Алеко заедно с 300 души тръгват организирано да изкачват Черни връх

Алеко Константинов в цялата история на БТС е както Васил Левски за България – всичко започва с Алеко. Това каза в предаването "Утрото на фокус" на Радио "Фокус" изпълнителен секретар на БТС Лъчезар Лазаров по повод отбелязването на 130-ата годишнина от първото изкачване на Черни връх от Алеко Константинов и поставяне основите на българското туристическо движение.



Това, което Алеко Константинов се е опитал да направи, е да постави началото на организирания туризъм в България с публикуваната покана във вестник "Знаме“. "Преди 130 години на 27 август Алеко заедно с 300 души от цяла България тръгват организирано да изкачват Черни връх. Тръгват на 27 август, вечерта приспиват на Драгалевския манастир и сутринта на 28 август са вече на Черни връх,“ посочи той и добави, че днес липсва тази колективност, която е била навремето.



Честванията традиционно се състоят всяка последна неделя на месец август, като е предвидено официално честване на събитието на 27 август, което ще се състои от 18.00 часа във Военния клуб. "В съботния ден, на 30 август, сме предвидили от цялата страна да дойдат членове на БТС и да направим едно шествие по софийските улици, което ще завърши в 19.00 часа с концерт пред НДК“.



На 31 август, неделя, ще се състои традиционното изкачване на Черни връх по три лъча: сборният пункт от Железница е от 07.00 часа сутринта, от Златните мостове от 08.00 часа и основната група от Алеко тръгва в 09.00 часа. "Надявам се на върха да бъдем 4-5 хиляди човека. Възползвам се от възможността да поканя всички хора, които са свободни: нека заедно да се качим на върха!“