Лъчезар Лазаров: Едва ли мечка ще нападне голяма група от хора, още повече когато те са и с планински водач

© Все повече зачестяват срещите с мечки планините в България, като се срещат не само в Родопите, но дори и в Славянка, и в Стара планина. Популацията им се увеличава, липсва храна и те слизат все по-ниско. Това каза в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“ изпълнителният секретар на БТС Лъчезар Лазаров.



По думите му най-важното при среща с мечка в планината е човек да запази спокойствие и да не побегне панически. Трябва съвсем спокойно да се отдалечи от мечката, ако вече не го е направила самата тя, обясни той. "Мечките също се страхуват от хората и затова е хубаво да се ходи организирано в планината, защото едва ли мечка ще нападне голяма група от хора, още повече когато те са и с планински водач – той познава пътеките, знае къде могат да се появят такива диви животни и ще предпази групата.“



Според Лазаров все повече младите хора имат добра култура в планината. "Много е важно след всеки един престой в планината, да се съберат отпадъците и да се свалят в указаните места.“ Другото, за което трябва да се внимава по време на летния сезон е използването на огън, нищо че за младите хора това е особено романтично, добави той: "Било много романтично, но в същото време е изключително опасно. После последиците са за всички,“ предупреди той.



"Комуникацията е много лесна в планината – винаги в планината човек се поздравява, възникват разговори, така че хубаво би било наистина младите хора да се допитват до опитните планинари,“ заключи изпълнителен секретар на БТС Лъчезар Лазаров.